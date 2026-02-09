В Китае придумали новое приложение для иностранных туристов

В Китае придумали новое приложение для иностранцев – Nihao China. Как сообщили в посольстве России в Пекине, с его помощью туристы могут оплачивать там покупки и проезд.

Авторизоваться в приложении можно по номеру телефона, к которому привязана банковская карта UnionPay. Оплата покупки идет по QR-кодам WeChat и Alipay. Также там доступны онлайн-карты, переводчик, справочные материалы для путешественников.

