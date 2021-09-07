В Москве запустят сервис по продлению QR-кодов после ревакцинации

Сервис по обновлению QR-кодов для ревакцинированных заработает в столице через неделю. Обновляться данные будут автоматически.

Если у вакцины один компонент, как у "Спутника Лайт", то новый цифровой код сгенерируют сразу. На телефон придет СМС, также QR-код будет доступен в электронной медкарте на mos.ru.

Если ревакцинацию проводят двумя компонентами, то получить обновленный код получится только после второго укола. Действует он, как и остальные коды привитых, год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.