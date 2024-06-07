Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июня, 16:30

Туризм

Директор Института развития интернета Гореславский отметил рост интереса к тревел-контенту

Директор Института развития интернета Гореславский отметил рост интереса к тревел-контенту

Директор Института развития интернета Гореславский рассказал о предпочтениях аудитории

"Техно": автомобили "Москвич" стали собирать по технологии полного цикла

Новости регионов: новый тип дронов разработали в Екатеринбурге

В Москве о состоянии пациентов реанимации будут сообщать через СМС

"Техно": "Москвич" начали собирать по технологии полного цикла

"Техно": обзор российских портативных колонок для отдыха на природе

"Техно": топ-3 портативных колонок для отдыха на природе

Участникам ночного велофестиваля предложили использовать неоновый свет на экипировке

Арт-проект "Открывая тундру" представили на ПМЭФ

Директор Института развития интернета Алексей Гореславский сообщил, что россияне стали больше интересоваться контентом, который посвящен уголкам родной страны. Это сказалось на увеличении популярности внутреннего туризма.

Например, в России стали выпускать сериалы, действие которых происходит не в столице. После их просмотра у людей появляется желание приехать и собственными глазами увидеть, что происходит в регионах.

Большое интервью с гендиректором Института развития интернета Алексеем Гореславским смотрите 7 июня в 18:30 на телеканале Москва 24.

Читайте также
технологиитуризмвидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика