Директор Института развития интернета Гореславский отметил рост интереса к тревел-контенту

Директор Института развития интернета Алексей Гореславский сообщил, что россияне стали больше интересоваться контентом, который посвящен уголкам родной страны. Это сказалось на увеличении популярности внутреннего туризма.

Например, в России стали выпускать сериалы, действие которых происходит не в столице. После их просмотра у людей появляется желание приехать и собственными глазами увидеть, что происходит в регионах.

Большое интервью с гендиректором Института развития интернета Алексеем Гореславским смотрите 7 июня в 18:30 на телеканале Москва 24.