Мизулина прокомментировала блокировку игры Roblox в России

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала блокировку в России игры Roblox. Она полностью поддержала приостановку деятельности платформы.

По ее словам, злоумышленники стремились наладить с несовершеннолетними доверительные отношения под видом игрового взаимодействия. Мизулина отметила, что наибольшую обеспокоенность родителей вызывали действия на платформе педофилов, которые пытались вступать в контакт с детьми через внутриигровое общение.

