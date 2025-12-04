Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 08:15

Технологии

Мизулина прокомментировала блокировку игры Roblox в России

Мизулина прокомментировала блокировку игры Roblox в России

Игровую платформу Roblox заблокировали по решению Роскомнадзора

Доступ к записям с городских камер видеонаблюдения может появиться у россиян

Новости социального блока Москвы

Роскомнадзор прокомментировал блокировку игры Roblox

В Москве стартовал индустриальный медиафорум

Психолог рассказал, как поддержать ребенка после блокировки игры Roblox

Популярная среди школьников игра Roblox практически перестала работать в России

Московские врачи могут сами создавать передовые технологии в медицине

Массовый сбой произошел в работе чат-бота ChatGPT по всему миру

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала блокировку в России игры Roblox. Она полностью поддержала приостановку деятельности платформы.

По ее словам, злоумышленники стремились наладить с несовершеннолетними доверительные отношения под видом игрового взаимодействия. Мизулина отметила, что наибольшую обеспокоенность родителей вызывали действия на платформе педофилов, которые пытались вступать в контакт с детьми через внутриигровое общение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоПолина БрабецЕгор БедуляАртем Смахтин

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика