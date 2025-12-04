04 декабря, 08:15Технологии
Мизулина прокомментировала блокировку игры Roblox в России
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала блокировку в России игры Roblox. Она полностью поддержала приостановку деятельности платформы.
По ее словам, злоумышленники стремились наладить с несовершеннолетними доверительные отношения под видом игрового взаимодействия. Мизулина отметила, что наибольшую обеспокоенность родителей вызывали действия на платформе педофилов, которые пытались вступать в контакт с детьми через внутриигровое общение.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.