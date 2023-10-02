Разработчики из Казани показали умные часы-тонометр

Умные часы-тонометр представили разработчики из Казани. Прибор не только измеряет пульс и давление, снимает электрокардиограмму, но и может направить информацию врачу. Помогает со всеми функциями искусственный интеллект.

Изобретатели планируют ввести устройство в единую экосистему дистанционного мониторинга здоровья по модели "Поликлиника на дому". Первую партию приборов разработчики хотят выпустить в 2024 году.

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