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02 октября, 08:45

Технологии

Разработчики из Казани показали умные часы-тонометр

Разработчики из Казани показали умные часы-тонометр

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Умные часы-тонометр представили разработчики из Казани. Прибор не только измеряет пульс и давление, снимает электрокардиограмму, но и может направить информацию врачу. Помогает со всеми функциями искусственный интеллект.

Изобретатели планируют ввести устройство в единую экосистему дистанционного мониторинга здоровья по модели "Поликлиника на дому". Первую партию приборов разработчики хотят выпустить в 2024 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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