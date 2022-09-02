Российский аналог операционной системы Windows появился в магазинах

Отечественный аналог Windows появился в магазинах. Система создана на базе Linux. Называется она "Ред ОС".

Что это за софт и как он работает? Есть ли шанс, что теперь ноутбуки и смартфоны подешевеют? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.