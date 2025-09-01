Форма поиска по сайту

Новости

Новости

01 сентября, 15:30

Технологии

Нейросеть Алиса рассказала, какими видами спорта можно заняться осенью в Москве

Нейросеть Алиса рассказала, какими видами спорта можно заняться осенью в Москве

Ведущие Москвы 24 попросили нейросеть Алису рассказать, какими видами спорта можно заняться осенью в Москве.

Искусственный интеллект отметил, что москвичам доступны занятия на свежем воздухе. Это бег, скандинавская ходьба, велоспорт и пеший туризм. Также нейросеть предложила альтернативные варианты в спортивных комплексах: теннис, аэротрубу и гольф.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Максим Шаманин

