Нейросеть Алиса рассказала, какими видами спорта можно заняться осенью в Москве

Ведущие Москвы 24 попросили нейросеть Алису рассказать, какими видами спорта можно заняться осенью в Москве.

Искусственный интеллект отметил, что москвичам доступны занятия на свежем воздухе. Это бег, скандинавская ходьба, велоспорт и пеший туризм. Также нейросеть предложила альтернативные варианты в спортивных комплексах: теннис, аэротрубу и гольф.

