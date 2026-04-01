Telegram работает с перебоями в России после замедления с февраля

Telegram в России работает с перебоями уже около месяца. Звонки через мессенджер заблокировали еще в августе прошлого года, замедление работы приложения началось с 10 февраля. От платформы требуют открыть представительство в России, локализовать данные пользователей и удалить незаконный контент.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер продолжит следовать принципу свободы слова и соблюдать приватность пользователей. Глава Минцифры Максут Шадаев также высказался о мерах против использования VPN-сервисов. По его словам, ведомство хочет решить задачу с минимальными последствиями для пользователей.

