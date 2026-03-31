31 марта, 14:15Шоу-бизнес
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве Лерчек
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.).
Из материалов дела следует, что задолженность Лерчек по налогам погашена. Документы о перечислении 176 миллионов рублей на налоговый счет блогера ее адвокат представил еще на заседании 17 марта. Тогда суд объявил перерыв в слушаниях, чтобы налоговая могла убедиться в поступлении средств.
Также суд приостановил производство по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей за рубеж из-за состояния здоровья подсудимой. По данным защиты, Чекалина проходит лечение в государственном онкологическом центре и начала курс химиотерапии.
