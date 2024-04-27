Суд в Москве арестовал 12-го фигуранта по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

Столичный суд арестовал 12-го фигуранта по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". По данным Мосгорсуда, это 20-летний уроженец Таджикистана Джумахон Курбонов. Он обеспечивал соучастников средствами связи и деньгами для оплаты счетов.

Ранее в Москве были арестованы 11 человек – это непосредственные исполнители теракта и их соучастники. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.