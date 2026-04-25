Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Новости

Новости

25 апреля, 07:45

Кафе Ярославля выплатит женщине 95 тыс руб после сломанного об хинкали зуба

Кафе Ярославля выплатит женщине 95 тыс руб после сломанного об хинкали зуба

В Ярославле женщина получит от кафе 95 тысяч руб после сломанного об хинкали зуба. В суд обратилась 31-летняя жительница города, которая рассказала, что в конце 2024 года сломала зуб в одном из местных кафе.

Женщина ела хинкали с вишней, ей на зуб попала косточка. За восстановление зуба женщине пришлось заплатить свыше 50 тысяч рублей. Также жительница Ярославля заявила, что из-за новогодних праздников лечение затянулось, поэтому ей пришлось долго страдать от боли. Суд встал на сторону потерпевшей.

Теперь заведение выплатит женщине компенсацию морального вреда, материальный ущерб и штраф по закону о защите прав потребителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

судыпроисшествиярегионывидеоАнастасия ТарееваЕгор Бедуля

