Михаил Ефремов попросил суд учесть его здоровье при решении об УДО

Актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, ссылаясь на состояние здоровья. В ходе судебного заседания, проходящего по видеосвязи, артист заявил о полном раскаянии, пообещал больше не садиться за руль, отказаться от алкоголя и выразил желание вернуться к профессии.

Однако его поведение в изоляторе не было идеальным, отметили на заседании. Как это может повлиять на решение суда? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.