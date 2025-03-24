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24 марта, 13:15

Культура

Михаил Ефремов попросил суд учесть его здоровье при решении об УДО

Михаил Ефремов попросил суд учесть его здоровье при решении об УДО

Актер Михаил Ефремов на судебном заседании пообещал не садиться за руль и не пить

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Актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, ссылаясь на состояние здоровья. В ходе судебного заседания, проходящего по видеосвязи, артист заявил о полном раскаянии, пообещал больше не садиться за руль, отказаться от алкоголя и выразил желание вернуться к профессии.

Однако его поведение в изоляторе не было идеальным, отметили на заседании. Как это может повлиять на решение суда? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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