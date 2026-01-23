Следователи попросили арестовать собственника рухнувшего ТЦ в Новосибирске

Следователи попросили арестовать на два месяца собственника рухнувшего торгового центра в Новосибирске. Сам обвиняемый не стал признавать вину по делу об оказании небезопасных услуг.

Крыша и второй этаж комплекса обрушились на площади 600 квадратных метров. Один человек погиб, двое пострадали. В мэрии города заявили, что торговый центр изначально был самостроем. Власти уже обращались в суд с требованием о его сносе.

