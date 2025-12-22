Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 13:15

Шоу-бизнес

Гагаринский суд Москвы начал допрос свидетелей по делу блогера Лерчек

Гагаринский суд Москвы начал допрос свидетелей по делу блогера Лерчек

Суд в Москве проведет допрос свидетелей по делу блогера Лерчек

"Московский патруль": суд приговорил охранника к 18 годам за двойное убийство в ТиНАО

Апелляционный суд Амстердама не разрешил покинуть тюрьму футболисту Промесу

"Московский патруль": лже-акушерку отправили в СИЗО после смерти новорожденного

Мосгорсуд не удовлетворил жалобу Чекалиных на продление домашнего ареста

"Московский патруль": бизнесмен отправлен под домашний арест за избиение модели Тартановой

Верховный суд РФ включит дело Долиной в обзор практики пересмотра сделок с недвижимостью

Дело Долиной войдет в обзор практики по оспариванию сделок с недвижимостью в России

Верховный суд признал Полину Лурье собственницей квартиры, купленной у Ларисы Долиной

Гагаринский суд Москвы начал допрос свидетелей по делу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. В суд уже приехал ее бывший муж Артем Чекалин. Они обвиняются в незаконных валютных операциях, связанных с продажей онлайн-марафонов по фитнесу.

По версии следствия, часть прибыли, около 250 миллионов рублей, была незаконно выведена из страны и поступила на счета в ОАЭ. Бизнес-партнер Чекалиных ранее полностью признал вину и заключил сделку со следствием. Его дело выделено в отдельное производство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судышоу-бизнесвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика