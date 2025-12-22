Гагаринский суд Москвы начал допрос свидетелей по делу блогера Лерчек

Гагаринский суд Москвы начал допрос свидетелей по делу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. В суд уже приехал ее бывший муж Артем Чекалин. Они обвиняются в незаконных валютных операциях, связанных с продажей онлайн-марафонов по фитнесу.

По версии следствия, часть прибыли, около 250 миллионов рублей, была незаконно выведена из страны и поступила на счета в ОАЭ. Бизнес-партнер Чекалиных ранее полностью признал вину и заключил сделку со следствием. Его дело выделено в отдельное производство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.