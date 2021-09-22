16:45
Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Эдварду Билу по делу о крупном ДТП в центре Москвы.
Блогера обвиняют в нарушении правил дорожного движения: 1 апреля автомобиль Audi, за рулем которого находился блогер выехал на встречную полосу, став причиной крупного ДТП на Садовом кольце.
14 июля Пресненский суд столицы вынес приговор Билу, согласно которому он не сможет покидать место постоянного проживания с 20:00 до 08:00, выезжать за пределы столичного региона, а также менять постоянное место жительства. Также блогера на 3 года лишили права управлять транспортными средствами.
Позже прокуратура Москвы обжаловала приговор, посчитав его слишком мягким.
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