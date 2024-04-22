Суд в Москве арестовал обвиняемого по делу об убийстве мотоциклиста

Суд арестовал Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве мотоциклиста в столичном Люблине. В настоящее время в Замоскворецком суде проходит заседание.

Фигурантами дела об убийстве являются шесть человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.