22 апреля, 15:15Происшествия
Суд в Москве арестовал обвиняемого по делу об убийстве мотоциклиста
Суд арестовал Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве мотоциклиста в столичном Люблине. В настоящее время в Замоскворецком суде проходит заседание.
Фигурантами дела об убийстве являются шесть человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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