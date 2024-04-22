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22 апреля, 15:15

Происшествия

Суд в Москве арестовал обвиняемого по делу об убийстве мотоциклиста

Суд в Москве арестовал обвиняемого по делу об убийстве мотоциклиста

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Суд арестовал Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве мотоциклиста в столичном Люблине. В настоящее время в Замоскворецком суде проходит заседание.

Фигурантами дела об убийстве являются шесть человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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