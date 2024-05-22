Самолет рейса Уфа – Новый Уренгой вынужденно сел в Тюмени из-за отказа автоматики

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Самолет SU-95 авиакомпании "Ямал", выполнявший рейс Уфа – Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме Тюмени из-за отказа автоматики. Об этом сообщается в телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Воздушное судно смогло благополучно сесть на аэродром, среди пассажиров и экипажа пострадавших нет.

Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего, добавили в ведомстве.

Ранее самолет, который выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Уфу, экстренно сел в аэропорту Кирова. По словам пассажиров рейса, это было связано с определенными техническими неисправностями судна, однако точная причина экстренного приземления не была озвучена.

До этого прокуратура начала проверку после пролета двухместного учебно-тренировочного самолета Zlin Z 142 над машинами на трассе в Подмосковье. В случае выявления нарушений законодательства будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.