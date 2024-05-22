Портал "Наш город" открыл прием обращений москвичей по летним темам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Портал "Наш город" открыл прием обращений жителей по летним темам. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Москвичи смогут сообщить о стертой дорожной разметке, недостаточно ухоженных зеленых зонах, отсутствии песка в песочницах на детских площадках и прочем. На данный момент на портале открыто свыше 200 тем ЖКХ.

Отмечается, что традиционно в теплое время повышенное внимание уделяется состоянию зеленых насаждений. Так, горожане просят привести в порядок газоны, выкорчевать пни, уведомляют службы о сухостойных деревьях и многое другое.

Летние темы будут доступны на портале до наступления зимнего периода. Жители города смогут контролировать работу столичных служб не выходя из дома. Ознакомиться с информацией о том, по каким сезонным вопросам принимаются обращения, можно в разделе портала "Темы".

Ранее Сергей Собянин объявил о запуске фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Он уточнил, что площадки мероприятия будут работать 100 дней. Фестиваль будет проводиться на бульварах и в скверах, в парках и на набережных, а также на площадках для выгула собак.

Председатель комитета по туризму города Евгений Козлов рассказал, что всего в рамках фестиваля подготовлено 40 различных форматов мероприятий. Планируется задействовать около 600 различных адресов по всему городу.