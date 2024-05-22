Конгрессвумен Тейлор Грин: ФБР планировало убить Трампа в его доме во Флориде

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ФБР планировало убийство экс-президента США Дональда Трампа, сообщает сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на члена палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.

Она уверена, что министерство юстиции и ФБР собирались убить Трампа и дали на это зеленый свет. Так Грин отреагировала на сообщения о том, что во время обысков в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго у агентов ФБР было при себе огнестрельное оружие и разрешение на его использование.

Сам Трамп, комментируя ситуацию, обвинил во всем президента США Джо Байдена. По его словам, американский лидер является серьезной угрозой для демократии, и более того, он "умственно не подходит для пребывания в должности".

В августе прошлого года журналист Такер Карлсон предупредил о возможном покушении на Трампа. По его словам, страх американского истеблишмента перед политиком и отсутствие других методов борьбы с ним может привести к его убийству.

Карлсон заметил, что американская элита начала борьбу с Трампом еще до того, как его избрали на первый срок. Тогда были организованы протесты. Также журналист заявил, что против Трампа запустили клевету, чтобы инициировать импичмент. Затем против экс-президента сфабриковали улики из-за беспорядков в Вашингтоне 6 января 2021 года, добавил Карлсон.

Он обратил внимание, что ничего из указанного не помогло им избавиться от Трампа. Напротив, его популярность постоянно росла, даже после предъявления ему уголовных обвинений. Журналист считает, что все используемые против Трампа методы применялись по нарастающей, но по итогу не имели результата.