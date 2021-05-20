Мурата Сабанова приговорили к 16 годам колонии за грабежи и отравления

Басманный суд приговорил Мурата Сабанова к 16 годам колонии строгого режима за отравление и грабежи.

Летом 2019 года он орудовал на Чистых прудах и Хохловской площади. Сабанов знакомился с отдыхающими, втирался в доверие, угощал заранее приготовленным лимонадом, либо подсыпал психотропные вещества в бутылку к жертве. Когда люди теряли сознание, Сабанов их грабил.

По данным следователей, так пострадали более 30 человек. Пятерым был причинен тяжелый вред здоровью, а стоимость похищенного имущества превысила миллион рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.