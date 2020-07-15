Москвич признал вину в убийстве стюардессы в отеле в ТиНАО

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Москвич Никита Енин, обвиняемый в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в ТиНАО, признал в суде свою вину в полном объеме, сообщил ТАСС его адвокат Андрей Мишонов.

В среду, 15 июля, Щербинский суд Москвы приступил к слушанию дела по существу. Потерпевшей стороной – отцом девушки – заявлен иск на сумму 1,53 миллиона рублей.

Следующее заседание назначено на 4 августа.

Тело задушенной девушки 1996 года рождения обнаружили в отеле Vnukovo Village 10 июля прошлого года. Позже стало известно, что погибшая 23-летняя Альбина Мухамедзянова работала стюардессой.

12 июля правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний Никита Денин. Молодой человек признал вину, объяснив свой поступок ревностью.

Енину предъявлено обвинение статье "Убийство". Три месяца после ареста он проходил лечение в одном из филиалов психиатрической больнице при ФСИН, где у него диагностировали психическое расстройство личности.

Вместе с тем он признан вменяемым в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию. Врачи не обнаружили у него признаков временного психического расстройства.