Мосгорсуд не удовлетворил жалобу Чекалиных на продление домашнего ареста

Мосгорсуд не удовлетворил жалобу Валерии и Артема Чекалиных на продление домашнего ареста. Ранее Гагаринский районный суд Москвы продлил блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее бывшему супругу Артему Чекалину домашний арест до 10 мая 2026 года. Они просили заменить его подпиской о невыезде.

Речь о деле про вывод за рубеж более 250 миллионов рублей. По версии обвинения, деньги, поступившие от продажи фитнес-марафона, Чекалины и их партнер перевели на счет компании – не резидента России. Потом предоставили ложные документы о целях и назначении перевода.

