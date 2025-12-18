Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 11:15

Шоу-бизнес

Мосгорсуд не удовлетворил жалобу Чекалиных на продление домашнего ареста

Мосгорсуд не удовлетворил жалобу Чекалиных на продление домашнего ареста

"Московский патруль": бизнесмен отправлен под домашний арест за избиение модели Тартановой

Верховный суд РФ включит дело Долиной в обзор практики пересмотра сделок с недвижимостью

Дело Долиной войдет в обзор практики по оспариванию сделок с недвижимостью в России

Верховный суд признал Полину Лурье собственницей квартиры, купленной у Ларисы Долиной

Верховный суд оставил право собственности на квартиру Ларисы Долиной за покупательницей

"Московский патруль": суд оставил москвичку без квартиры, купленной у пенсионерки

Верховный суд оставил право собственности на квартиру Ларисы Долиной покупательнице

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 16 декабря

Верховный суд отказал Долиной в иске о признании сделок с квартирой недействительными

Мосгорсуд не удовлетворил жалобу Валерии и Артема Чекалиных на продление домашнего ареста. Ранее Гагаринский районный суд Москвы продлил блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее бывшему супругу Артему Чекалину домашний арест до 10 мая 2026 года. Они просили заменить его подпиской о невыезде.

Речь о деле про вывод за рубеж более 250 миллионов рублей. По версии обвинения, деньги, поступившие от продажи фитнес-марафона, Чекалины и их партнер перевели на счет компании – не резидента России. Потом предоставили ложные документы о целях и назначении перевода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судышоу-бизнесвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика