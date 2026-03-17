Россиянин оспорил в Конституционном суде утильсбор в размере почти 1,3 млн рублей

Россиянин оспорил в Конституционном суде утильсбор почти в 1,3 миллиона рублей. По данным СМИ, в октябре 2023 года мужчина заключил предварительный договор на покупку Kia Mohave 2020 года выпуска с трехлитровым мотором. Автомобиль прошел таможню в Киргизии, а затем приехал в Москву.

В феврале 2024 года на машину получили документы. Однако уже в марте московская таможня предъявила к уплате утильсбор по полной коммерческой ставке. Владелец настаивает, что ввозил автомобиль исключительно для личных нужд и имел право на льготный коэффициент. Его представитель указывает, что сделка состоялась еще до изменения правил, а значит, новые условия не должны были распространяться на этот случай.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.