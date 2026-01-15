Форма поиска по сайту

15 января, 11:15

Происшествия

Суд изберет меру пресечения врачам новокузнецкого роддома 15 января

Суд 15 января определит меру пресечения главному врачу и исполняющему обязанности заведующего отделением реанимации роддома № 1 в Новокузнецке, где во время новогодних праздников умерли девять новорожденных.

Возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности. Также будет проведена внеплановая проверка всех роддомов Кемеровской области, которая продлится до 9 февраля. Как сообщил губернатор региона, в расследовании участвуют эксперты из Москвы, вошедшие в комиссию Росздравнадзора.

судыпроисшествиярегионывидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

Яндекс.Метрика