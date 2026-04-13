Адвокат блогера Чекалина заявил о незаконности приговора его подопечному

Решение о 7 годах колонии общего режима для блогера Артема Чекалина является не только необоснованным, но и незаконным. Об этом заявил его адвокат Сергей Гуров.

Юрист заверил, что защита обжалует данное решение. Постановление было вынесено Гагаринским судом Москвы в рамках дела о незаконных валютных операциях. Оно в том числе включает выплату штрафа в размере 194,5 миллиона рублей.

Данное заявление прокомментировала прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Москвы Светлана Тарасова, подчеркнув, что вопрос об обжаловании будет решен исключительно после получения копии итогового решения по уголовному делу.

