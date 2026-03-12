Потерпевшие по делу "Крокус Сити Холла" удовлетворены приговором суда

Потерпевшие по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" удовлетворены приговором суда. Об этом заявила одна из потерпевших Марина Масленникова. По ее словам, произошедшее превзошло даже ожидания, и она довольна приговором.

Военный суд вынес приговор исполнителям теракта и их пособникам. Пятнадцать из них получили пожизненный срок. Еще четверо пособников террористов отправятся за решетку на срок от 19 до 22,5 года. Все фигуранты дела признаны судом виновными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.