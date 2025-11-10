Форма поиска по сайту

10 ноября, 19:15

Шоу-бизнес

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию по делу о краже у вдовы Александра Градского

Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы родных народного артиста России Александра Градского по спору о наследстве. На многомиллионное имущество претендуют четыре человека.

Речь шла в том числе о деньгах, которые украли у последней жены музыканта Марины Коташенко. Злоумышленники под угрозой оружия забрали у вдовы 100 миллионов рублей, но 5 из них сразу вернули. Ее позднее обращение в полицию вызвало подозрения у детей музыканта. Они предположили, что таким образом супруга попыталась присвоить часть наследства певца.

По словам сына Градского Даниила, Коташенко утверждает, что это ее сбережения и ей их подарили, однако на данный момент деньги признаны за его отцом. Градский заявил, что Коташенко делится с наследниками только 5 миллионами, но у нее будут требовать вернуть остальные деньги, которые, по его мнению, она украла.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

видео

