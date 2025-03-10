10 марта, 10:15Шоу-бизнес
Блогер Александра Митрошина доставлена в Чертановский суд Москвы
Блогера Александру Митрошину доставили в Чертановский суд Москвы, где, как ожидается, ей изберут меру пресечения. Около часа назад Следственный комитет опубликовал новое заявление по делу Митрошиной, в котором сообщается, что в суде будут требовать ограничения свободы для обвиняемой.
Девушка уже признала свою вину в махинациях с налогами. В ближайшее время станет известно, о каких суммах идет речь и какое наказание грозит блогеру.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.