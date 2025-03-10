Блогер Александра Митрошина доставлена в Чертановский суд Москвы

Блогера Александру Митрошину доставили в Чертановский суд Москвы, где, как ожидается, ей изберут меру пресечения. Около часа назад Следственный комитет опубликовал новое заявление по делу Митрошиной, в котором сообщается, что в суде будут требовать ограничения свободы для обвиняемой.

Девушка уже признала свою вину в махинациях с налогами. В ближайшее время станет известно, о каких суммах идет речь и какое наказание грозит блогеру.

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