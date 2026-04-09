Суд отменил выселение московской семьи из квартиры, собственником которой оказался другой

Кассационный суд отменил выселение московской семьи Коверник. Они выплатили ипотеку за трехкомнатную квартиру в Южном Бутове, а потом узнали, что она им не принадлежит. Муж, жена и двое детей чуть не оказались на улице.

Предыдущий владелец квартиры получил ее от города, причем по поддельным документам. В отношении него завели уголовное дело, все сделки суд признал недействительными.

