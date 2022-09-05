Мосгорсуд огласит приговор журналисту Сафронову по делу о госизмене 5 сентября

Мосгорсуд 5 сентября огласит приговор Ивану Сафронову. Журналиста и экс-советника гендиректора "Роскосмоса" обвиняют в государственной измене.

Прокурор запросил для него 24 года лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей. Защита просит вынести оправдательный приговор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.