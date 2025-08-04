В Мосгорсуде началось рассмотрение дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Началось первое заседание по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Процесс ведет 2-й Западный окружной военный суд, однако слушания проводят в здании Мосгорсуда из-за большого количества участников и зрителей.

На скамье подсудимых находятся 19 человек, 13 из них обвиняются в терроризме, остальные – в содействии террористической деятельности.

Нападение на концертный зал произошло 22 марта 2024 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.