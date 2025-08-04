Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 12:30

Происшествия

В Мосгорсуде началось рассмотрение дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

В Мосгорсуде началось рассмотрение дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Суд в Оренбурге снова отказал продюсеру Андрею Разину в правах на 23 песни "Ласкового мая"

"Московский патруль": перед судом предстал таксист, изнасиловавший пассажирку

"Московский патруль": перед судом предстал мужчина, убивший двух пенсионеров из-за денег

Шеф-повар Ивлев не выплатил экс-супруге алименты на сумму 8 млн руб

"Московский патруль": суд в Москве приговорил риелтора к 15 годам за обман дольщиков

Суд арестовал сотрудницу Baza Татьяну Лукьянову по делу о взятке

"Московский патруль": пнувшего девушку во время знакомства мужчину арестовали на 15 суток

Главред Baza Трифонов арестован по обвинению в даче взятки

"Московский патруль": предварительные слушания по делу об обмане Долиной прошли в Москве

Началось первое заседание по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Процесс ведет 2-й Западный окружной военный суд, однако слушания проводят в здании Мосгорсуда из-за большого количества участников и зрителей.

На скамье подсудимых находятся 19 человек, 13 из них обвиняются в терроризме, остальные – в содействии террористической деятельности.

Нападение на концертный зал произошло 22 марта 2024 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
судыпроисшествиявидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика