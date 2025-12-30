Олимпийская чемпионка Макарова рассказала, в каком возрасте стоит начинать играть в теннис

Идеальный возраст для того, чтобы начать играть в теннис – 5–6 лет, рассказала олимпийская чемпионка Екатерина Макарова. Она добавила, что можно начать и в 7 лет, если ребенок очень способный в данном виде спорта.

Кроме того, необходимо выбрать школу и тренера, который сможет заинтересовать начинающего спортсмена. В Москве, например, за последние несколько лет было построено много открытых и закрытых кортов, которые есть практически в любом физкультурно-оздоровительном комплексе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

