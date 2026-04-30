Россиянка победила в соревнованиях по прыжкам лягушек в Калифорнии

Россиянка Маша Иванова из Рязани стала победительницей соревнований по прыжкам лягушек в Калифорнии с призовым фондом 35 тысяч долларов. Ее лягушка прыгнула на 8 метров, установив рекорд.

На футбольном матче в Чехии французский бульдог выбежал на поле, отобрал мяч у защитника и продемонстрировал дриблинг. А в Корее сектор активной поддержки клуба "Сувон Блю Уингс" впечатлил количеством зонтиков.

