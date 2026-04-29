Новости спорта: польский вратарь из "Полония Лазиска-Гурне" случайно оформил автогол

В рамках польской футбольной лиги вратарь клуба "Полония Лазиска-Гурне" по случайности забил автогол. Оплошность стала заметным моментом матча.

Тем временем необычный случай произошел в американской бейсбольной лиге, где питчер Логан Гилберт из "Сиэтл Маринерс" поймал мяч, залетевший ему под рубашку на скорости 174 километра в час. Игрок не сразу понял, что произошло.

В Мадриде на грунтовом корте стадиона "Сантьяго Бернабеу" первая ракетка мира Янник Синнер сыграл в паре с английским футболистом Джудом Беллингемом против бельгийского футболиста Тибо Куртуа и испанского теннисиста Рафаэля Надаля. За происходящим на корте наблюдал испанский предприниматель и президент футбольного и баскетбольного клубов "Реал Мадрид" Флорентино Перес.

В чемпионате Турции после матча "Бешикташ" – "АльЯнспор" полузащитник Милот Рашица хотел передать футболку супруге. Женщину опередил юный болельщик, забравший одежду.

В интернете также завирусился эпизод из дартса, где Джош Рок набрал 180 баллов благодаря точному третьему броску.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.