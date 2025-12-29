Бесплатные тренировки проекта "Мой спортивный район" пройдут в Москве 29 декабря

Во время праздников жителям столицы предлагают не забывать о здоровье и присоединиться к бесплатным тренировкам проекта "Мой спортивный район". Занятия пройдут на нескольких площадках 29 декабря.

На ВДНХ можно заняться зумбой. В спортивном комплексе "Марьина Роща" опытные тренеры проведут оздоровительную гимнастику.

В центре "Формула воды" на улице Ибрагимова запланированы занятия по плаванию и катанию на роликах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.