29 декабря, 08:00Спорт
Бесплатные тренировки проекта "Мой спортивный район" пройдут в Москве 29 декабря
Во время праздников жителям столицы предлагают не забывать о здоровье и присоединиться к бесплатным тренировкам проекта "Мой спортивный район". Занятия пройдут на нескольких площадках 29 декабря.
На ВДНХ можно заняться зумбой. В спортивном комплексе "Марьина Роща" опытные тренеры проведут оздоровительную гимнастику.
В центре "Формула воды" на улице Ибрагимова запланированы занятия по плаванию и катанию на роликах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.