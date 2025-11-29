Юная фигуристка Елена Костылева подверглась насилию со стороны матери

В академии фигурного катания Евгения Плющенко произошел скандал, связанный с жестоким обращением с одной из воспитанниц. Четырнадцатилетняя Елена Костылева подверглась насилию со стороны собственной матери.

Как сообщила продюсер Яна Рудковская, опубликованное видео с избиением девочки – не единичный случай. По словам педагогов академии, спортсменка более года терпела побои. Рудковская также отметила, что получила письменное разрешение от отца фигуристки на обнародование видеозаписей с камер наблюдения.

