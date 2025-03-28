Овечкин не смог приблизиться к рекорду Гретцки в матче с "Миннесотой Уайлд"

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не смог забить в матче против "Миннесоты Уайлд", который завершился со счетом 2:4. Несмотря на это, российский хоккеист остается на пути к преодолению снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 шайбы).

По расчетам экспертов НХЛ, при сохранении текущей результативности Овечкин может установить новый рекорд уже 16 апреля в игре против "Нью-Йорк Айлендерс". На данный момент на счету российского форварда 889 голов в регулярных чемпионатах.

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