Занятия по джампингу и йоге пройдут на Московском марафоне тренировок 28 и 29 июня

Занятия по джампингу, стретчингу, танцам, фит-року, зумбе и йоге пройдут на Московском марафоне тренировок в грядущие выходные, 28 и 29 июня. Профессионалы из ведущих студий столицы проведут тренировки в Южном ядре олимпийского комплекса "Лужники".

Кроме того, гости мероприятия смогут пройти ниндзя-полосу, проверить себя с помощью силомера, поучаствовать в турнире по армрестлингу и посетить зону городских видов спорта. Организаторы подготовили и развлекательную программу с выступлением артистов. Там также оборудуют зону для отдыха, игр и фотографий.

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