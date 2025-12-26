Форма поиска по сайту

26 декабря, 08:00

Спорт

Порванную футболку Диего Марадоны продали на аукционе за 180 тыс долларов

В Москве заработал большой лыжный трамплин

"Новости дня": лыжный трамплин открылся на Воробьевых горах

Собянин объявил об открытии лыжного трамплина на Воробьевых горах

Фигуристка Камила Валиева официально получила право вновь выступать на соревнованиях

Собянин: за год в проекте "Урок с чемпионом" приняли участие 4,5 тыс школьников

Спортивный комментатор Мосалев рассказал, в каком возрасте нужно отдавать детей в секции

Турнир по хоккею состоялся на ГУМ-Катке

Более 500 тыс столичных школьников и студентов участвовали в спортивных турнирах

Бесплатные тренировки по плаванию пройдут в бассейне "Арбат" в Москве

Порванную футболку аргентинского нападающего Диего Марадоны продали на аукционе за 180 тысяч долларов. Он сыграл в ней за "Барселону" против "Атлетика" в финале Кубка Испании в 1984 году.

После матча на поле началась драка, в ходе которой спортсмену порвали футболку. Поврежденную экипировку потом нашла в раздевалке сотрудница клуба и оставила ее на память. Позднее она отдала футболку владельцу бара, куда часто ходили сотрудники "Барселоны".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

