Порванную футболку Диего Марадоны продали на аукционе за 180 тыс долларов

Порванную футболку аргентинского нападающего Диего Марадоны продали на аукционе за 180 тысяч долларов. Он сыграл в ней за "Барселону" против "Атлетика" в финале Кубка Испании в 1984 году.

После матча на поле началась драка, в ходе которой спортсмену порвали футболку. Поврежденную экипировку потом нашла в раздевалке сотрудница клуба и оставила ее на память. Позднее она отдала футболку владельцу бара, куда часто ходили сотрудники "Барселоны".

