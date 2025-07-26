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26 июля, 19:45

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Городские соревнования по стритболу прошли в рамках проекта "Лето в Москве"

Городские соревнования по стритболу прошли в рамках проекта "Лето в Москве"

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26 июля в рамках проекта "Лето в Москве" прошел городской турнир по уличному баскетболу. Любители этого вида спорта собрались на спортивной площадке "Московских сезонов" на улице Краснодарской.

В динамичных матчах формата 3x3 приняли участие 32 коллектива. Среди них – команды рэпера Гуфа, популярных комиков Виктора Щеткова и Азамата Мусагалиева, а также другие представители баскетбольной медиалиги России.

Помимо спортивных баталий, площадку турнира оживили зрелищное данк-шоу, состязание на самый дальний бросок и мастер-класс по баскетболу.

Почетными гостями соревнований стали знаменитые баскетболисты Андрей Кириленко и Тимофей Мозгов. Все желающие получили возможность сфотографироваться со звездами НБА и взять у них автографы.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева пообщалась с участниками, болельщиками и знаменитыми гостями турнира.

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Сюжет: Лето в Москве
спортгородвидеоМосква онлайнПолина Ермолаева

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