Городские соревнования по стритболу прошли в рамках проекта "Лето в Москве"

26 июля в рамках проекта "Лето в Москве" прошел городской турнир по уличному баскетболу. Любители этого вида спорта собрались на спортивной площадке "Московских сезонов" на улице Краснодарской.

В динамичных матчах формата 3x3 приняли участие 32 коллектива. Среди них – команды рэпера Гуфа, популярных комиков Виктора Щеткова и Азамата Мусагалиева, а также другие представители баскетбольной медиалиги России.

Помимо спортивных баталий, площадку турнира оживили зрелищное данк-шоу, состязание на самый дальний бросок и мастер-класс по баскетболу.

Почетными гостями соревнований стали знаменитые баскетболисты Андрей Кириленко и Тимофей Мозгов. Все желающие получили возможность сфотографироваться со звездами НБА и взять у них автографы.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева пообщалась с участниками, болельщиками и знаменитыми гостями турнира.