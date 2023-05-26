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Fan ID можно получить по упрощенной схеме с 26 мая

Fan ID можно получить по упрощенной схеме с 26 мая

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Паспорт болельщика с 26 мая можно получить по упрощенной схеме. Правда, новые правила касаются не всех любителей футбола.

Получить Fan ID дистанционно, без похода в центры госуслуг "Мои документы", смогут дети младше 14 лет, инвалиды всех групп и пенсионеры. Кроме того, в российском правительстве рекомендовали регионам организовать в кассах каждого стадиона отдельные окна, в которых пенсионеры и инвалиды могут получить карту болельщика без очереди.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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