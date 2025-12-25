Фигуристка Камила Валиева официально получила право вновь выступать на соревнованиях. Ее 4-летняя дисквалификация закончилась 25 декабря.

Она была итогом допинг-скандала, который разгорелся на Олимпийских играх 2022 года. Валиеву тогда лишили всех титулов, а сборная России вместо золота в командном турнире получила бронзу. Это произошло после триумфального выступления россиянки, видео с которым разлетелось по всему миру, собрав миллионы восхищенных комментариев.

