Российский голкипер Шестеркин признан третьей звездой матча НХЛ

Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин признан третьей звездой матча Национальной хоккейной лиги. В игре против "Оттавы" он отразил 31 из 33 бросков по своим воротам, "Рейнджерс" проиграли со счетом 1:2.

Хоккеист Артемий Панарин стал героем матча "Лос-Анджелеса" против "Калгари". В основное и дополнительное время соперники не выявили победителя, а в серии послематчевых штрафных бросков Панарин стал единственным, кто смог поразить ворота.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.