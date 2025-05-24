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24 мая, 11:15

Спорт

Профессионалы и любители бега приняли участие в полумарафоне в Москве

Профессионалы и любители бега приняли участие в полумарафоне в Москве

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В столице проходит масштабный полумарафон. На старт вышли тысячи участников – профессионалы и любители. Забег стартовал в 9 утра на Васильевском спуске и продолжится по центральным улицам и набережным Москвы.

Участникам предложены дистанции разной длины, самая протяженная – 21 километр. По словам бегунов, несмотря на жаркую погоду, трасса организована с учетом всех условий – с частыми пунктами питания и охлаждения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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