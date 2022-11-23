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Спорт

Катар отказался принять самолет сборной Германии из-за ЛГБТ-символики

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Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Сборную Германии, которая начинает свой путь на турнире 23 ноября, развернули над Катаром. Самолету с футболистами пришлось приземляться в Омане. Все из-за того, что кресла в салоне были радужными. Еще на фюзеляже самолета нанесен недвусмысленный намек на нетрадиционные отношения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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