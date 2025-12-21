Форма поиска по сайту

Новости

21 декабря, 17:40

События

Спортивный фестиваль "Ретродискотека" прошел на катке в "Лужниках"

Ледовое шоу "Щелкунчик" показали на фестивальной площадке "Сухонская" в Москве

Россиянам рассказали об особенностях занятий волейболом

"Специальный репортаж": травмы после занятий с инструктором

Бесплатные тренировки по плаванию проведут в Москве 22 декабря

Все больше москвичей начали увлекаться плаванием

В Москве открыты секции для юных хоккеистов

Собянин: 11 всесезонных спортплощадок нового формата создали в этом году

Тренировка по зумбе пройдет на ВНДХ 22 декабря

Овечкин установил антирекорд, не забив восемь матчей подряд

Лосины, блестки и челки с начесом: 21 декабря каток на Фестивальной площади в "Лужниках" стал порталом в прошлое. Здесь в рамках масштабного городского проекта "Зима в Москве" прошел спортивный фестиваль "Ретродискотека".

Гостей олимпийского комплекса ждала дискотека на льду под хиты трех десятилетий – 80-х, 90-х и 2000-х годов. Главными сюрпризами мероприятия стали выступление группы "Вирус" и мастер-класс знаменитой фигуристки Алины Загитовой.

Все желающие могли поучаствовать в конкурсе на самый креативный костюм, а также побороться за звание "Король танцпола", представив свой танцевальный номер. Атмосферу дополнили фотозоны в стиле диско и тематические подарки для всех посетителей катка.

Ностальгическое путешествие в прошлое вместе с участниками фестиваля совершила ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

Читайте также
Сюжет: Зима в Москве
спортгородфестиваливидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова

