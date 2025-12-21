Спортивный фестиваль "Ретродискотека" прошел на катке в "Лужниках"

Лосины, блестки и челки с начесом: 21 декабря каток на Фестивальной площади в "Лужниках" стал порталом в прошлое. Здесь в рамках масштабного городского проекта "Зима в Москве" прошел спортивный фестиваль "Ретродискотека".

Гостей олимпийского комплекса ждала дискотека на льду под хиты трех десятилетий – 80-х, 90-х и 2000-х годов. Главными сюрпризами мероприятия стали выступление группы "Вирус" и мастер-класс знаменитой фигуристки Алины Загитовой.

Все желающие могли поучаствовать в конкурсе на самый креативный костюм, а также побороться за звание "Король танцпола", представив свой танцевальный номер. Атмосферу дополнили фотозоны в стиле диско и тематические подарки для всех посетителей катка.

Ностальгическое путешествие в прошлое вместе с участниками фестиваля совершила ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.