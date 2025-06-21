21 июня, 20:50События
Карнавальный заплыв на сап-досках прошел в столице в рамках фестиваля "Две реки"
21 июня в столице состоялся масштабный водный фестиваль "Две реки". В акваториях Москвы-реки, Водоотводного канала и Яузы гостей ждали различные развлечения и спортивные активности.
Все желающие могли принять участие в карнавальном заплыве на сап-досках. Его маршрут проходил от Малого Устьинского моста до Сыромятнического гидроузла и обратно. Участники боролись за призы в десяти различных номинациях, таких как "Самый креативный костюм", "Лучшее оформление сап-доски" и других.
С любителями водных развлечений и зрителями фестиваля в прямом эфире пообщалась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.