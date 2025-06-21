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21 июня, 20:50

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Карнавальный заплыв на сап-досках прошел в столице в рамках фестиваля "Две реки"

Карнавальный заплыв на сап-досках прошел в столице в рамках фестиваля "Две реки"

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21 июня в столице состоялся масштабный водный фестиваль "Две реки". В акваториях Москвы-реки, Водоотводного канала и Яузы гостей ждали различные развлечения и спортивные активности.

Все желающие могли принять участие в карнавальном заплыве на сап-досках. Его маршрут проходил от Малого Устьинского моста до Сыромятнического гидроузла и обратно. Участники боролись за призы в десяти различных номинациях, таких как "Самый креативный костюм", "Лучшее оформление сап-доски" и других.

С любителями водных развлечений и зрителями фестиваля в прямом эфире пообщалась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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