Призовой фонд спортивного карнавала на Воробьевых горах составил 500 тыс рублей

Московские любители горных лыж и сноуборда надели карнавальные костюмы. По случаю закрытия сезона для них устроили большой спортивный праздник на Воробьевых горах. Жюри оценивает не только умения участников кататься, но и их внешний вид. Победителей ждут награды. Призовой фонд составляет 500 тысяч рублей.

Президент спортивной дирекции клуба Новая лига Екатерина Селяметова рассказала, что хочется веселого, весны, хочется порадовать людей. По ее словам, сюрпризом для участников стала большая лужа, которую можно преодолеть на скорости или проехать мимо. Это будет влиять на призовые баллы.

