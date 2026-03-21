За первое место в спортивном карнавале на Воробьевых горах можно получить 50 тыс рублей

На Воробьевых горах проходит большой спортивный праздник для московских любителей горных лыж и сноуборда. По случаю закрытия сезона участники надели карнавальные костюмы. Победителей ждут награды. Призовой фонд составляет 500 тысяч рублей, за первое место предусмотрено 50 тысяч рублей.

Президент спортивной дирекции клуба Новая лига Екатерина Селяметова отметила, что хочется веселого, весны, хочется порадовать людей. По ее словам, сюрпризом для участников стала большая лужа, которую можно преодолеть на скорости или проехать мимо. Это будет влиять на призовые баллы. Призы разделены на четыре категории.

