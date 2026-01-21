Бесплатные тренировки по катанию на коньках подготовил проект "Мой спортивный район"

В рамках проекта "Мой спортивный район" на катке ВДНХ организованы бесплатные тренировки по катанию на коньках для детей и взрослых. Занятия проходят в 17:30, 18:45 и 20:00.

Кроме того, на ВДНХ доступны бесплатные тренировки и по танцевальному фитнесу. Они способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы и повышению общего тонуса. Начало запланировано на 19:00.

Вместе с тем в столичных парках москвичей ждут бесплатные занятия по лыжным гонкам. Тренировки проведут профессиональные тренеры, которые научат не только участников кататься на лыжах, но и выполнять повороты и торможения, а также расскажут о технике классического хода. Старт также в 19:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.